Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион мира гимнаст Нагорный оценил собственную форму после самоизоляции

Чемпион мира гимнаст Нагорный оценил собственную форму после самоизоляции
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, в какой он форме после карантина из-за пандемии коронавируса. Спортсмен вместе с другими членами сборной заехал на тренировочную базу «Озеро Круглое».

«Эмоции только положительные, хотя немного смущает, что мы находимся в изоляции. Полностью закрыты, передвижений никаких не будет. Когда нас откроют, непонятно. Когда закончится сбор — тоже. Мы заехали без информации, сколько всё будет продолжаться. Понятно, что возможности, которые сейчас есть для тренировок, несравнимы с желанием время от времени посещать дом. Сбор начался. Надеемся, какие-то соревнования в этом году тоже всё-таки пройдут.

Нам всем позвонили в один день и позвали на сбор, и те, кто мог приехать на машине, сразу же это сделали. Остальные должны прилететь. Когда заселились, сразу сдали тесты и ушли на трёхдневный карантин, каждый должен был оставаться в своём номере. Только после того как пришли отрицательные результаты, можно было пойти в зал.

Волновался ли, сдавая тест? Нет, на самоизоляции мы с женой периодически проходили тестирование. За неделю до приезда на базу нас тоже проверяли, всё было в порядке.

Спортивная форма? Конечно, не лучшая, но и не так всё плохо, как я предполагал», — цитирует Нагорного RT на русском.

Нагорный: невзирая на перенос Олимпиады, у меня есть возможность показать свой максимум
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020