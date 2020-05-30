Чемпион мира гимнаст Нагорный оценил собственную форму после самоизоляции

Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, в какой он форме после карантина из-за пандемии коронавируса. Спортсмен вместе с другими членами сборной заехал на тренировочную базу «Озеро Круглое».

«Эмоции только положительные, хотя немного смущает, что мы находимся в изоляции. Полностью закрыты, передвижений никаких не будет. Когда нас откроют, непонятно. Когда закончится сбор — тоже. Мы заехали без информации, сколько всё будет продолжаться. Понятно, что возможности, которые сейчас есть для тренировок, несравнимы с желанием время от времени посещать дом. Сбор начался. Надеемся, какие-то соревнования в этом году тоже всё-таки пройдут.

Нам всем позвонили в один день и позвали на сбор, и те, кто мог приехать на машине, сразу же это сделали. Остальные должны прилететь. Когда заселились, сразу сдали тесты и ушли на трёхдневный карантин, каждый должен был оставаться в своём номере. Только после того как пришли отрицательные результаты, можно было пойти в зал.

Волновался ли, сдавая тест? Нет, на самоизоляции мы с женой периодически проходили тестирование. За неделю до приезда на базу нас тоже проверяли, всё было в порядке.

Спортивная форма? Конечно, не лучшая, но и не так всё плохо, как я предполагал», — цитирует Нагорного RT на русском.