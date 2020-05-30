Артемий Лебедев: ОИ не имеют отношения к физкультуре. Все спортсмены жрут допинг

Российский дизайнер Артемий Лебедев поделился мнением о развитии профессионального спорта и допинге. По словам Лебедева, сегодня спорт высоких достижений невозможен без применения запрещённых препаратов.

«Допинг. Все спортсмены жрут допинг. В какой-то момент к спортсмену, который собрался за высокими достижениями, подходит тренер и протягивает две ладони. На одной лежит допинг, а на другой свернутая в трубочку бумажка с надписью «ну тогда иди».

Олимпийские игры сегодня не имеют отношения к физкультуре, они имеют отношение к фармацевтике. Соревнуются не спортсмены, а врачи и химики. Кто придумает работающий допинг, который другие не обнаружат, у того бегун и победит.

Обычно, когда у американцев или у наших случается прорыв и они изобретают супердопинг, старые годные препараты вносятся в список запрещённых, тем самым бросается вызов остальным: мол, что вы на это сварите?

А «быстрее, выше, сильнее» — это всё для старшего школьного возраста», — написал Лебедев в «Телеграме».