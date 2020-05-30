Накамура остановил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира по рапиду

Американский гроссмейстер Хикару Накамура вышел в финал онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, обыграв организатора соревнований, норвежца Магнуса Карлсена. Первые два матча не выявили сильнейшего. В первом полуфинале чемпион мира одержал досрочную победу со счётом 3:0, а во второй встрече уступил американцу – 1,5:2,5. Решающее противостояние началось с ничьей, затем соперники обменялись победами, четвёртая партия завершилась мирным исходом. Финалист определялся в армагеддоне, где Накамура обыграл Карлсена.
Второй финалист определился накануне, им стал россиянин Даниил Дубов, в двух матчах подряд нанёсший поражение китайскому шахматисту Дин Лиженю (2,5:1,5 и 2,5:0,5).
Первые два матча финального противостояния будут сыграны 1 и 2 июня. В случае ничьей решающий матч состоится 3 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.
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