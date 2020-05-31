Число заразившихся коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9268 человек, сообщает «стопкоронавирус.рф». В настоящий момент общее число заболевших составляет 405 843 человека, из них выздоровело 171 883. Зафиксировано 138 летальных исходов. За всё время скончалось 4593 человека.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 2595

Московская область — 757

Санкт-Петербург — 369

Нижегородская область — 301

Свердловская область — 265

Ростовская область — 178

Волгоградская область — 158

Саратовская область — 142

Архангельская область — 137

Челябинская область — 136

Ханты-Мансийский АО — 136

Красноярский край — 128

Республика Дагестан — 125

Республика Саха (Якутия) — 111

Брянская область — 107

Тульская область — 104

Новосибирская область — 104

Ульяновская область — 97

Иркутская область — 90

Калужская область — 89

Смоленская область — 88

Белгородская область — 87

Чувашская Республика — 87

Пензенская область — 87

Самарская область — 85

Воронежская область — 82

Ставропольский край — 81

Краснодарский край — 80

Курская область — 78

Ивановская область — 77

Ярославская область — 77

Кабардино-Балкария — 77

Рязанская область — 76

Липецкая область — 75

Орловская область — 75

Республика Башкортостан — 75

Алтайский край — 69

Омская область — 69

Тамбовская область — 67

Ямало-Ненецкий АО — 65

Хабаровский край — 63

Карачаево-Черкесия — 62

Владимирская область — 59

Псковская область — 59

Астраханская область — 59

Республика Тыва — 58

Пермский край — 57

Ленинградская область — 54

Кировская область — 54

Оренбургская область — 54

Республика Татарстан — 52

Приморский край — 52

Новгородская область — 51

Республика Северная Осетия — 50

Калининградская область — 48

Вологодская область — 47

Забайкальский край — 45

Тверская область — 44

Камчатский край — 44

Мурманская область — 41

Республика Адыгея — 41

Республика Марий Эл — 41

Костромская область — 39

Республика Ингушетия — 39

Республика Калмыкия — 35

Республика Мордовия — 35

Тюменская область — 30

Республика Коми — 29

Республика Бурятия — 29

Кемеровская область — 25

Республика Хакасия — 24

Республика Карелия — 23

Удмуртская Республика — 23

Томская область — 21

Амурская область — 20

Чеченская Республика — 18

Сахалинская область — 14

Курганская область — 13

Еврейская АО — 10

Республика Алтай — 6

Республика Крым — 6

Магаданская область — 5

Чукотский АО — 2

Ненецкий АО — 1.