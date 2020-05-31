Филатов: у Дубова есть всё для победы над Накамурой в финале Lindores Abbey Challenge

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высоко оценил шансы Даниила Дубова победить на онлайн-турнире Lindores Abbey Challenge. В решающем матче 24-летний москвич сыграет с американским гроссмейстером Хикару Накамурой.



«У Даниила есть шансы на победу в финале. Дубов — молодой шахматист, с большим потенциалом. Он был чемпионом мира по быстрым шахматам, так что у него есть всё для успеха. Он давно не имел большого успеха, так что будем желать ему победы», — цитирует Филатова ТАСС.



Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $ 150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Магнусом Карлсеном. Победителем первого турнира стал Магнус. Общий призовой фонд тура, организованного чемпионом мира в условиях пандемии, составляет $ 1 млн. Тур состоит из четырёх турниров и Гранд-финала.