Гимнаст Далалоян продемонстрировал невероятное владение футбольным мячом
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился на своей странице в «Инстаграме» новым видео. Выполнив несколько трюков из футбольного фристайла, уроженец Тирасполя (Молдавия) впечатлил фанатов.
Гимнаст взял мяч. «Круто или не очень?» — обратился к своим подписчикам Артур в комментариях под видео.
Видео доступно на «Чемпионате».
На чемпионате мира — 2018 в Дохе Далалоян завоевал 5 медалей: золото — в многоборье и вольных упражнениях, серебро — в командном турнире и опорном прыжке, бронзу – на брусьях. На первенстве планеты 2019 года в Штутгарте Артур завоевал золото вместе с командой, стал серебряным призёром в многоборье, выиграл медали в опорном прыжке и упражнении на перекладине.
Чемпион мира по гимнастике Далалоян начал тренировать восьмимесячную дочь
- 31 мая 2020
-
13:19
-
12:30
-
11:39
-
10:43
-
09:31
- 30 мая 2020
-
20:13
-
17:40
-
15:37
-
13:36
-
12:27
-
11:30
-
10:42
-
10:17
-
09:56
-
09:28
-
09:16
- 29 мая 2020
-
22:00
-
21:15
-
21:03
-
20:40
-
18:52
-
17:46
-
16:43
-
16:24
-
15:45
-
14:44
-
14:30
-
13:37
-
10:58
-
10:38
-
09:44
- 28 мая 2020
-
23:02
-
20:37
-
20:31
-
16:08
Партнерский контент