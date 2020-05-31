Гимнаст Далалоян продемонстрировал невероятное владение футбольным мячом

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился на своей странице в «Инстаграме» новым видео. Выполнив несколько трюков из футбольного фристайла, уроженец Тирасполя (Молдавия) впечатлил фанатов.



Гимнаст взял мяч. «Круто или не очень?» — обратился к своим подписчикам Артур в комментариях под видео.

Видео доступно на «Чемпионате».



На чемпионате мира — 2018 в Дохе Далалоян завоевал 5 медалей: золото — в многоборье и вольных упражнениях, серебро — в командном турнире и опорном прыжке, бронзу – на брусьях. На первенстве планеты 2019 года в Штутгарте Артур завоевал золото вместе с командой, стал серебряным призёром в многоборье, выиграл медали в опорном прыжке и упражнении на перекладине.