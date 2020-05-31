Голландский шахматист пошутил о коллеге, использовав русский мем

Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири оригинально подколол американца Хикару Накамуру после его победы на онлайн-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge.
Накамура, обыграв на соревнованиях чемпиона мира Магнуса Карлсена, заявил, что следовал плану на матч, который в итоге сработал.
«С самого начала у меня была какая-то тактика, и я её придерживался», — прокомментировал слова Накамуры Гири в "Твиттере".
Фраза, опубликованная Гири, является отсылкой к популярному в России мему, где участник соревнований таким образом отвечает на вопрос журналиста, была ли у него какая-то тактика с самого начала и придерживался ли он её.
25-летний Гири родился в Санкт-Петербурге, где впервые и занялся шахматами. До 2009 года представлял на международных соревнованиях Россию, однако после переезда семьи в Нидерланды сменил спортивное гражданство.
Напомним, обыграв Карлсена, Накамура обеспечил себе участие в финальном матче Lindores Abbey Rapid Challenge, где его соперником станет россиянин Даниил Дубов.
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