«Завтра лето». Дарья Спиридонова опубликовала фотографию в розовом

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала фотографию в розовом наряде. Гимнастка сидит на розовом диване с розовым телефоном в руках. Стена комнаты декорирована виниловыми пластинками. У ног Дарьи стоит проигрыватель.

«Ну что, девахи и не только! Завтра уже лето. Но погода что-то подводит, вчера вечером лежала и думала: «А кто до карантина не успел вернуться с отдыха?» Кому так повезло? Есть такие?

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Радует одно, что с завтрашнего дня открывают парки и до 9 утра можно тренироваться на улице. А ещё Рокки наконец-то можно будет гулять. Завтра у нас будет первая прогулка», — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.