Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Завтра лето». Дарья Спиридонова опубликовала фотографию в розовом

«Завтра лето». Дарья Спиридонова опубликовала фотографию в розовом
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала фотографию в розовом наряде. Гимнастка сидит на розовом диване с розовым телефоном в руках. Стена комнаты декорирована виниловыми пластинками. У ног Дарьи стоит проигрыватель.

«Ну что, девахи и не только! Завтра уже лето. Но погода что-то подводит, вчера вечером лежала и думала: «А кто до карантина не успел вернуться с отдыха?» Кому так повезло? Есть такие?

Радует одно, что с завтрашнего дня открывают парки и до 9 утра можно тренироваться на улице. А ещё Рокки наконец-то можно будет гулять. Завтра у нас будет первая прогулка», — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020