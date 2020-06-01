В России за сутки коронавирусом заразилось 9035 человек, отмечено 162 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9035 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 414 878 человек, из которых выздоровело 175 877. Зафиксировано ещё 162 летальных исхода. За всё время скончалось 4855 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2297
Московская область — 728
Санкт-Петербург — 364
Нижегородская область — 315
Свердловская область — 283
Иркутская область — 229
Волгоградская область — 189
Ростовская область — 184
Ханты-Мансийский АО — 151
Республика Дагестан — 141
Архангельская область — 135
Челябинская область — 134
Астраханская область — 131
Красноярский край — 131
Тульская область — 113
Республика Саха (Якутия) — 112
Воронежская область — 111
Новосибирская область — 105
Брянская область — 102
Ульяновская область — 101
Саратовская область — 96
Смоленская область — 92
Чувашская Республика — 88
Калужская область — 86
Пензенская область — 85
Краснодарский край — 84
Ставропольский край — 83
Белгородская область — 82
Ивановская область — 80
Ярославская область — 78
Республика Башкортостан — 77
Кабардино-Балкарская Республика — 76
Рязанская область — 73
Новгородская область — 72
Липецкая область — 71
Карачаево-Черкесская Республика — 70
Пермский край — 69
Кировская область — 68
Алтайский край — 67
Тамбовская область — 64
Курская область — 63
Псковская область — 63
Хабаровский край — 61
Республика Тыва — 60
Владимирская область — 59
Оренбургская область — 54
Приморский край — 54
Ленинградская область — 53
Республика Татарстан — 50
Республика Северная Осетия — 48
Тверская область — 46
Республика Бурятия — 46
Калининградская область — 45
Республика Ингушетия — 44
Мурманская область — 42
Орловская область — 41
Республика Марий Эл — 41
Ямало-Ненецкий АО — 40
Забайкальский край — 39
Республика Мордовия — 36
Самарская область — 36
Камчатский край — 32
Республика Коми — 30
Удмуртская Республика — 30
Томская область — 28
Кемеровская область — 25
Омская область — 24
Вологодская область — 23
Тюменская область — 23
Амурская область — 22
Республика Хакасия — 21
Республика Адыгея — 20
Республика Калмыкия — 20
Чеченская Республика — 20
Республика Карелия — 15
Костромская область — 14
Курганская область — 14
Республика Алтай — 10
Республика Крым — 10
Еврейская АО — 5
Севастополь — 4
Магаданская область — 3
Сахалинская область — 3
Ненецкий АО — 1.
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