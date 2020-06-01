В России за сутки коронавирусом заразилось 9035 человек, отмечено 162 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9035 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 414 878 человек, из которых выздоровело 175 877. Зафиксировано ещё 162 летальных исхода. За всё время скончалось 4855 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2297

Московская область — 728

Санкт-Петербург — 364

Нижегородская область — 315

Свердловская область — 283

Иркутская область — 229

Волгоградская область — 189

Ростовская область — 184

Ханты-Мансийский АО — 151

Республика Дагестан — 141

Архангельская область — 135

Челябинская область — 134

Астраханская область — 131

Красноярский край — 131

Тульская область — 113

Республика Саха (Якутия) — 112

Воронежская область — 111

Новосибирская область — 105

Брянская область — 102

Ульяновская область — 101

Саратовская область — 96

Смоленская область — 92

Чувашская Республика — 88

Калужская область — 86

Пензенская область — 85

Краснодарский край — 84

Ставропольский край — 83

Белгородская область — 82

Ивановская область — 80

Ярославская область — 78

Республика Башкортостан — 77

Кабардино-Балкарская Республика — 76

Рязанская область — 73

Новгородская область — 72

Липецкая область — 71

Карачаево-Черкесская Республика — 70

Пермский край — 69

Кировская область — 68

Алтайский край — 67

Тамбовская область — 64

Курская область — 63

Псковская область — 63

Хабаровский край — 61

Республика Тыва — 60

Владимирская область — 59

Оренбургская область — 54

Приморский край — 54

Ленинградская область — 53

Республика Татарстан — 50

Республика Северная Осетия — 48

Тверская область — 46

Республика Бурятия — 46

Калининградская область — 45

Республика Ингушетия — 44

Мурманская область — 42

Орловская область — 41

Республика Марий Эл — 41

Ямало-Ненецкий АО — 40

Забайкальский край — 39

Республика Мордовия — 36

Самарская область — 36

Камчатский край — 32

Республика Коми — 30

Удмуртская Республика — 30

Томская область — 28

Кемеровская область — 25

Омская область — 24

Вологодская область — 23

Тюменская область — 23

Амурская область — 22

Республика Хакасия — 21

Республика Адыгея — 20

Республика Калмыкия — 20

Чеченская Республика — 20

Республика Карелия — 15

Костромская область — 14

Курганская область — 14

Республика Алтай — 10

Республика Крым — 10

Еврейская АО — 5

Севастополь — 4

Магаданская область — 3

Сахалинская область — 3

Ненецкий АО — 1.