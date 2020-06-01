В Рузском дворце водных видов спорта прорвало бассейн

Рузскому дворцу водных видов спорта в Подмосковье, где ранее проходили не только российские чемпионаты, но и международные соревнования, может грозить обрушение, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Дело в том, что в спортивном комплексе прорвало бассейн и несколько тысяч литров воды ушло в подвал. Обошлось без жертв, так как из-за самоизоляции в здании находились только три охранника, которые, по их словам, еле успели выбежать.



По данным источника, пожарные уже сутки пытаются откачать воду из подвала, но пока безуспешно. Не исключается, что большое количество воды могло повредить фундамент и существует вероятность обрушения конструкций.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.