Сергей Чепик: пловцы были готовы стартовать на ОИ в 2020 году. Сейчас этот полёт оборван

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, как готовить спортсменов в обстановке полной неясности со сроками проведения соревнований. Сильнейшие российские пловцы начинают подготовку на базе «Озеро Круглое» в первую неделю лета.
«Я постоянно всем напоминаю: сейчас такой период, что нам ничего не остаётся, кроме как жить сегодняшним днём. Делать то, что запланировано именно на этот день. Другой вопрос, что у меня как у тренера должно иметься несколько планов на самые разные варианты развития событий. Эти планы есть. Нам сказали, что Олимпиада будет через год, мы начинаем подготовку к ней уже сейчас, а не думаем, будет она через год или опять отменится.
Плюс или минус дополнительный год подготовки к Играм? Плюсов здесь нет. Команда была готова стартовать в этом году. Ряд успешных стартов на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, который был до этого, давал нам основания считать, что и в Токио всё сложится хорошо. В ходе последнего чемпионата мира в Кванджу, где наши спортсмены завоевали 13 медалей, я, признаться, даже суеверно думал, что рановато у нас всё так хорошо пошло, не сглазить бы успех… Тот же Антон Чупков был готов к Олимпийским играм совершенно потрясающе. Сейчас же этот полёт оборван. А попасть два раза подряд в десятку бывает довольно сложно. Поэтому ничего хорошего в переносе токийских Игр я не вижу», — приводит слова Чепика RT.
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