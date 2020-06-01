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Ямайские бобслеисты во время самоизоляции тренировались, толкая автомобиль

Ямайские бобслеисты во время самоизоляции тренировались, толкая автомобиль
Другие / Прочие виды спорта 0

Члены сборной Ямайки по бобслею во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса придумали себе новый вид тренировки с отягощением. Готовясь к Олимпийским играм — 2022, которые пройдут в Пекине, ямайские бобслеисты толкали Mini Cooper по улицам Питерборо (Великобритания), вокруг промышленной зоны.

Шануэйн Стивенс и Нимрой Тургот построили также тренажерный зал в саду. Эта пара представляет Ямайку на международных соревнования с 2017 года.

На вопрос о возможных медалях ямайской команды на зимних Олимпийских играх Стивенс ответил:

«Каждый может выиграть медаль. Нужно только много тренироваться и верить, что вы можете стать призёром Игр». Его слова приводит ВВС.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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