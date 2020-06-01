Дубов проиграл Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл американцу Хикару Накамуре в первом финальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

Каждый матч на турнире состоит из четырёх партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. В случае ничьей решающей пятой партией становится армагеддон. В первом финальном матче две партии выиграл Накамура, одну — Дубов, ещё одна завершилась вничью. В итоге Дубов уступил Накамуре со счётом 1,5:2,5.

Второй финальный матч состоится завтра, 2 июня. Если Дубов сумеет выиграть и сравнять счёт в противостоянии, 3 июня будет проведён решающий матч, в котором определится победитель турнира.

Напомним, в полуфинале Дубов в двух встречах обыграл китайца Дина Лижэня, а Накамура нанёс поражение норвежцу Магнусу Карлсену в трёх партиях.