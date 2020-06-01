Министр спорта Подмосковья заверил, что бассейн в Рузе будет восстановлен к концу недели

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об аварии, случившейся в одном из тренировочных бассейнов дворца водных видов спорта в подмосковной Рузе. Чиновник подтвердил, что вода затопила подвал, но заверил, что последствия аварии будут полностью ликвидированы к концу этой недели.
«В одной из тренировочных чаш сорвало сливную муфту на двух сливных головках, и вода за пять часов через те отверстия ушла полностью в подвал. Вчера воду из подвала откачали, сегодня помпой убираем остатки. До пятницы-субботы мы полностью проведём осушку, а воду в бассейн будем заливать с конца среды. Дворец у нас и так находится в эксплуатации, так как там работает вторая чаша, которая никаким образом не связана с первой по системам водоснабжения и водоподготовки.
Место аварии мы уже обнаружили, завтра всё восстановим и будем уже наливать воду в бассейн. Из ремонта нужно только осушить подвал и провести косметический ремонт, так как вода стояла на уровне 80 см. Эти 80 см в подвале надо будет перекрасить и провести антигрибковую обработку», — приводит слова Терюшкова ТАСС.
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