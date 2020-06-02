Сергей Шубенков: рублюсь в компьютерные игры каждый вечер, не наигрался в детстве

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, откуда у него появилось увлечение компьютерной игрой Counter-Strike: Global Offensive. Недавно спортсмен принял участие в турнире по CS: GO.
«Это история из далёкого детства, когда мы с дворовыми друзьями на карманные деньги ходили в компьютерный клуб и там устраивали зарубы. Сейчас все уже взрослые, но иногда хочется тряхнуть стариной. Поэтому мы регулярно собираемся и повторяем те битвы.
Как появилась идея принять участие в турнире? Меня спросили, умею ли я играть, не хочу ли посоревноваться. Решил, что можно попробовать. Оказалось, что некоторые мои коллеги тоже многое умеют и можно с ними сразиться, чтобы понять, кто круче в этой дисциплине.
Я очень люблю компьютерные игры и рублюсь в них почти каждый вечер. Кстати, на сборах это очень помогает решить вопрос с досугом. Ведь вне зависимости от того, куда приезжаю, мне нужны лишь ноутбук, розетка и Интернет. Поэтому родные уже привыкли. Некоторые считают, что я не наигрался в детстве, поэтому сейчас пытаюсь нагнать упущенное. Возможно, так и есть», — приводит слова Шубенкова RT.
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