Александра Солдатова показала подарки, полученные на день рождения

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова 1 июня отметила день рождения. Спортсменке исполнилось 22 года.
Подарков, шариков в оранжево-белой гамме и цветов оказалось так много, что затерялся даже любимый кот Александры по кличке Синабон, который помогает гимнастке во всех домашних делах и тренировках.
«Как же быстро летит время, вот уже 22. Спасибо большое всем за поздравления! Их невероятно много. Какой же прекрасный день!
Найдите котейку на фото», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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