В России за сутки коронавирусом заразилось 8863 человека, отмечено 182 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8863 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 423 741 человека, из которых выздоровело 186 985. Зафиксировано ещё 182 летальных исхода. За всё время скончалось 5037 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2286
Московская область — 732
Санкт-Петербург — 376
Нижегородская область — 354
Свердловская область — 292
Ростовская область — 253
Иркутская область — 210
Красноярский край — 150
Ханты-Мансийский АО — 149
Республика Дагестан — 132
Волгоградская область — 119
Челябинская область — 113
Смоленская область — 110
Тульская область — 106
Новосибирская область — 106
Ульяновская область — 105
Брянская область — 98
Воронежская область — 95
Саратовская область — 95
Чувашская Республика — 88
Ставропольский край — 85
Пензенская область — 85
Ивановская область — 83
Калужская область — 83
Белгородская область — 79
Краснодарский край — 79
Новгородская область — 77
Кировская область — 77
Самарская область — 76
Кабардино-Балкарская Республика — 75
Ярославская область — 74
Республика Саха (Якутия) — 74
Рязанская область — 72
Республика Башкортостан — 72
Алтайский край — 70
Липецкая область — 67
Карачаево-Черкесская Республика — 67
Хабаровский край — 67
Тамбовская область — 63
Владимирская область — 62
Курская область — 60
Пермский край — 57
Архангельская область — 56
Калининградская область — 54
Астраханская область — 54
Приморский край — 54
Ленинградская область — 53
Республика Татарстан — 53
Оренбургская область — 53
Ямало-Ненецкий АО — 51
Республика Северная Осетия — 50
Республика Бурятия — 50
Республика Тыва — 46
Тверская область — 45
Кемеровская область — 44
Республика Коми — 41
Тюменская область — 41
Республика Марий Эл — 39
Республика Мордовия — 39
Республика Ингушетия — 37
Удмуртская Республика — 35
Республика Хакасия — 35
Камчатский край — 35
Костромская область — 32
Мурманская область — 32
Орловская область — 31
Забайкальский край — 29
Вологодская область — 27
Омская область — 26
Псковская область — 23
Томская область — 23
Амурская область — 18
Чеченская Республика — 17
Республика Адыгея — 16
Сахалинская область — 15
Республика Калмыкия — 11
Республика Карелия — 8
Курганская область — 7
Севастополь — 3
Магаданская область — 2
Республика Крым — 2
Ненецкий АО — 1
Республика Алтай — 1
Чукотский АО — 1.
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