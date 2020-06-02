Президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич скончался на 79-м году жизни

Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОС) сообщила о смерти президента организации Янеша Косьянчича. Функционер скончался на 79-м году жизни.

Он занимал пост в исполнительном комитете ЕОС с 2005 года. В 2017 году он был назначен главой организации.

Причина смерти Косьянчича не сообщается. Утверждается лишь, что он скончался от некой тяжёлой болезни.

«Смерть Косьянчича оставила огромную дыру в сердце олимпийского движения Европы. Мы будем помнить его за профессионализм. Культурные и исторические знания Янеша принесли огромную пользу спортивному движению в Европе. С его помощью организация заняла достойное место в мире», —заявил генсекретарь ЕОС Раффаэле Паньоцци.

Олимпийские игры в Токио, которые должны были проходить летом 2020 года, были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.