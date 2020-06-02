Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич скончался на 79-м году жизни

Президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич скончался на 79-м году жизни
Другие / Прочие виды спорта 0

Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОС) сообщила о смерти президента организации Янеша Косьянчича. Функционер скончался на 79-м году жизни.

Он занимал пост в исполнительном комитете ЕОС с 2005 года. В 2017 году он был назначен главой организации.
Причина смерти Косьянчича не сообщается. Утверждается лишь, что он скончался от некой тяжёлой болезни.

«Смерть Косьянчича оставила огромную дыру в сердце олимпийского движения Европы. Мы будем помнить его за профессионализм. Культурные и исторические знания Янеша принесли огромную пользу спортивному движению в Европе. С его помощью организация заняла достойное место в мире», —заявил генсекретарь ЕОС Раффаэле Паньоцци.

Олимпийские игры в Токио, которые должны были проходить летом 2020 года, были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020