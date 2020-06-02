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CAS рассмотрит дело ВАДА и РУСАДА в начале ноября

CAS рассмотрит дело ВАДА и РУСАДА в начале ноября
Другие / Прочие виды спорта 0

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) обнародовала даты рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Дело будет рассматриваться с 2 по 5 ноября.

Спортивный арбитражный суд намеревался рассмотреть апелляцию РУСАДА ещё в мае 2020 года. Но в итоге из-за пандемии коронавируса рассмотрение было перенесено.

РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Из-за решения ВАДА российские спортсмены, по всей видимости, не смогут использовать флаг и гимн на Олимпийских играх в Токио. Они были перенесены с 2020 года на 2021-й.

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