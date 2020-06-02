CAS рассмотрит дело ВАДА и РУСАДА в начале ноября
Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) обнародовала даты рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Дело будет рассматриваться с 2 по 5 ноября.
Спортивный арбитражный суд намеревался рассмотреть апелляцию РУСАДА ещё в мае 2020 года. Но в итоге из-за пандемии коронавируса рассмотрение было перенесено.
РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Из-за решения ВАДА российские спортсмены, по всей видимости, не смогут использовать флаг и гимн на Олимпийских играх в Токио. Они были перенесены с 2020 года на 2021-й.
- 2 июня 2020
-
20:15
-
17:41
-
15:34
-
14:39
-
10:57
-
10:39
-
06:56
-
00:28
-
00:11
- 1 июня 2020
-
23:17
-
23:02
-
22:43
-
22:12
-
19:20
-
12:38
-
11:59
-
10:36
- 31 мая 2020
-
22:13
-
19:36
-
17:24
-
14:43
-
13:19
-
12:30
-
11:39
-
10:43
-
09:31
- 30 мая 2020
-
20:13
-
17:40
-
15:37
-
13:36
-
12:27
-
11:30
-
10:42
-
10:17
-
09:56
Партнерский контент