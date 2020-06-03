Бронзовый призёр ОИ-2018 Анастасия Седова впервые стала матерью

Российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) родила дочь, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). На сайте организации сообщается, что рост ребёнка составляет 52 см, а вес – 3,3 кг. Малышка родилась 31 мая.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием», — говорится на сайте ФЛГР.

Супругой спортсменки является лыжник Александр Кулешов. Они поженились в мае 2018 года.

Седова является бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в эстафете 4x5 км. Также она завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в 2019 году.

25-летняя Седова была включена в состав кандидатов в сборную России на следующий сезон. Предыдущий сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.