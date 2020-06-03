Синхронистка Шишкина показала то, что остаётся под водой

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как выглядит подводная часть поддержек в её виде спорта.

«Поддержками называются все выбросы из воды и конструкции, которые какое-то время проносят по поверхности воды, во время исполнения программ. И те, где семь спортсменок выталкивают одну, и там, где трое толкают одного, и даже в дуэте, когда один толкает своего партнёра. Существуют различные платформы для выбросов: решётки руками, толчок с плеч, толчок с ног, когда просто толкают руками за ноги или за плечи.

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Сделала для вас подборку именно подводных фото, чтобы вы могли понять, кто как работает во время поддержки. У каждого своя функция, которую человек очень чётко исполняет. Так как выступаем мы без очков, то на тренировках отрабатываем всё до автоматизма, чтобы случайно не схватить не то, что нужно. Чаще всего моя функция именно быть платформой, когда на моих плечах или руках стоит акробатка.

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Бывают курьёзные ситуации на тренировках, когда ныряешь, одну твою ногу держат трое, а вторую только один человек. Естественно, начинается крен, но даже в такой ситуации не всегда всё заканчивается провалом. Благодаря хорошему чувству баланса платформы и мастерству акробатки, завала можно избежать. И то, что было под водой, останется под водой», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Аллы Шишкиной.