Евгений Трефилов — о новом сезоне: с трудом верю в самостоятельную подготовку

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от сезона-2020/2021.

«Оптимизма по следующему сезону не испытываю. Будут большие проблемы и с финансированием, и с подготовкой сборной. Составы поменяются кардинально, это будут новые команды. Сейчас смотрел матч за 3-е место чемпионата мира между Россией и Норвегией. Показалось, что норвежки немного моложе. Со скандинавскими командами будут проблемы.

На Олимпиаде будет сложно подтвердить свой статус, все обязательно будут ждать осечки. Первым этапом подготовки к Играм станет чемпионат Европы в декабре. Как войдём в этот чемпионат, что сделаем, сколько людей будет, надо будет смотреть, могут возникнуть проблемы. Подготовка игроков сейчас проходит самостоятельно. С трудом верю в самостоятельную подготовку.

Часть игроков с Олимпиады 2016 года осталась, но к следующему лету состав сборной поменяется. Это дело тренера — нарабатывать, готовить игроков. Чтобы команда заиграла, гандболисты должны работать вместе двв-три года. Тогда можно будет говорить о результате. А если с бухты-барахты собираемся и пытаемся как-то сыграть, это вызывает проблемы. Хочется, чтобы до чемпионата Европы и Олимпиады мы сохранили состав, который наработали ранее. На чемпионате мира в Японии у нас был сильнейший состав», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».