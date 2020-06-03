Евгений Трефилов — о новом сезоне: с трудом верю в самостоятельную подготовку

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от сезона-2020/2021.
«Оптимизма по следующему сезону не испытываю. Будут большие проблемы и с финансированием, и с подготовкой сборной. Составы поменяются кардинально, это будут новые команды. Сейчас смотрел матч за 3-е место чемпионата мира между Россией и Норвегией. Показалось, что норвежки немного моложе. Со скандинавскими командами будут проблемы.
На Олимпиаде будет сложно подтвердить свой статус, все обязательно будут ждать осечки. Первым этапом подготовки к Играм станет чемпионат Европы в декабре. Как войдём в этот чемпионат, что сделаем, сколько людей будет, надо будет смотреть, могут возникнуть проблемы. Подготовка игроков сейчас проходит самостоятельно. С трудом верю в самостоятельную подготовку.
Часть игроков с Олимпиады 2016 года осталась, но к следующему лету состав сборной поменяется. Это дело тренера — нарабатывать, готовить игроков. Чтобы команда заиграла, гандболисты должны работать вместе двв-три года. Тогда можно будет говорить о результате. А если с бухты-барахты собираемся и пытаемся как-то сыграть, это вызывает проблемы. Хочется, чтобы до чемпионата Европы и Олимпиады мы сохранили состав, который наработали ранее. На чемпионате мира в Японии у нас был сильнейший состав», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».
- 3 июня 2020
-
22:17
-
21:54
-
20:50
-
20:29
-
19:47
-
18:26
-
14:19
-
13:22
-
11:20
-
10:37
-
10:18
-
00:45
-
00:25
- 2 июня 2020
-
23:47
-
23:39
-
21:58
-
21:44
-
20:15
-
17:41
-
15:34
-
14:39
-
10:57
-
10:39
-
06:56
-
00:28
-
00:11
- 1 июня 2020
-
23:17
-
23:02
-
22:43
-
22:12
-
19:20
-
12:38
-
11:59
-
10:36
- 31 мая 2020
-
22:13