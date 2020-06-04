Хайо Зеппельт объяснил запрет на въезд в Россию «интересами Кремля»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, рассказал, почему, по его мнению, ему запрещён въезд в Россию.
«Сейчас мне запрещён въезд в Россию, официальная причина – распространение лжи о России в мировой прессе. Это смешно, потому что практически все утверждения, которые я выдвигал в отношении российской допинг-системы, либо были фактами на момент их предоставления, либо остаются фактами. Поэтому, если бы мне пришлось предположить реальную причину запрета на мой въезд, я бы искал ответ где-нибудь в бюрократии и в лабиринте интересов Кремля.
Надо понимать, что журналистика, с которой я имею дело, разрушает модели большого бизнеса. Мы раскрываем то, за чем стоят очень влиятельные люди, которые из-за нас теряют как большие деньги, так и репутацию. Поэтому в характере моей работы неизбежно прописано, что есть ряд людей, которым я в лучшем случае неприятен, а зачастую — злейший враг», — приводит слова журналиста Delfi.ee.
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