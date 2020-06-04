В России за сутки коронавирусом заразился 8831 человек, отмечено 169 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8831 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 441 108 человек, из которых выздоровело 204 623. Зафиксировано ещё 169 летальных исходов. За всё время скончалось 5384 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1998
Московская область — 767
Санкт-Петербург — 375
Нижегородская область — 319
Свердловская область — 298
Ростовская область — 184
Смоленская область — 142
Красноярский край — 141
Ханты-Мансийский АО — 140
Иркутская область — 138
Архангельская область — 133
Республика Дагестан — 122
Ивановская область — 117
Челябинская область — 113
Псковская область — 112
Тульская область — 110
Волгоградская область — 109
Республика Башкортостан — 107
Воронежская область — 105
Новосибирская область — 104
Ульяновская область — 100
Брянская область — 96
Саратовская область — 94
Республика Саха (Якутия) — 94
Астраханская область — 93
Калужская область — 91
Ставропольский край — 86
Орловская область — 85
Пензенская область — 84
Чувашская Республика — 83
Краснодарский край — 80
Карачаево-Черкесская Республика — 78
Белгородская область — 76
Республика Тыва — 76
Ярославская область — 74
Кабардино-Балкарская Республика — 74
Курская область — 73
Рязанская область — 73
Тверская область — 73
Алтайский край — 69
Тамбовская область — 67
Кировская область — 63
Самарская область — 63
Липецкая область — 62
Хабаровский край — 60
Омская область — 58
Оренбургская область — 56
Приморский край — 56
Владимирская область — 55
Ямало-Ненецкий АО — 55
Новгородская область — 53
Ленинградская область — 52
Удмуртская Республика — 52
Республика Татарстан — 51
Пермский край — 51
Тюменская область — 49
Республика Северная Осетия — 47
Республика Бурятия — 46
Республика Марий Эл — 39
Республика Мордовия — 39
Забайкальский край — 39
Камчатский край — 35
Мурманская область — 33
Республика Адыгея — 33
Томская область — 32
Республика Ингушетия — 31
Республика Коми — 29
Республика Хакасия — 25
Республика Карелия — 24
Калининградская область — 23
Кемеровская область — 22
Амурская область — 22
Вологодская область — 20
Республика Калмыкия — 19
Костромская область — 17
Республика Алтай — 16
Чеченская Республика — 13
Магаданская область — 11
Республика Крым — 7
Еврейская АО — 6
Курганская область — 4
Сахалинская область — 4
Чукотский АО — 4
Ненецкий АО — 1
Севастополь — 1.
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