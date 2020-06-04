В России за сутки коронавирусом заразился 8831 человек, отмечено 169 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8831 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 441 108 человек, из которых выздоровело 204 623. Зафиксировано ещё 169 летальных исходов. За всё время скончалось 5384 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1998

Московская область — 767

Санкт-Петербург — 375

Нижегородская область — 319

Свердловская область — 298

Ростовская область — 184

Смоленская область — 142

Красноярский край — 141

Ханты-Мансийский АО — 140

Иркутская область — 138

Архангельская область — 133

Республика Дагестан — 122

Ивановская область — 117

Челябинская область — 113

Псковская область — 112

Тульская область — 110

Волгоградская область — 109

Республика Башкортостан — 107

Воронежская область — 105

Новосибирская область — 104

Ульяновская область — 100

Брянская область — 96

Саратовская область — 94

Республика Саха (Якутия) — 94

Астраханская область — 93

Калужская область — 91

Ставропольский край — 86

Орловская область — 85

Пензенская область — 84

Чувашская Республика — 83

Краснодарский край — 80

Карачаево-Черкесская Республика — 78

Белгородская область — 76

Республика Тыва — 76

Ярославская область — 74

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Курская область — 73

Рязанская область — 73

Тверская область — 73

Алтайский край — 69

Тамбовская область — 67

Кировская область — 63

Самарская область — 63

Липецкая область — 62

Хабаровский край — 60

Омская область — 58

Оренбургская область — 56

Приморский край — 56

Владимирская область — 55

Ямало-Ненецкий АО — 55

Новгородская область — 53

Ленинградская область — 52

Удмуртская Республика — 52

Республика Татарстан — 51

Пермский край — 51

Тюменская область — 49

Республика Северная Осетия — 47

Республика Бурятия — 46

Республика Марий Эл — 39

Республика Мордовия — 39

Забайкальский край — 39

Камчатский край — 35

Мурманская область — 33

Республика Адыгея — 33

Томская область — 32

Республика Ингушетия — 31

Республика Коми — 29

Республика Хакасия — 25

Республика Карелия — 24

Калининградская область — 23

Кемеровская область — 22

Амурская область — 22

Вологодская область — 20

Республика Калмыкия — 19

Костромская область — 17

Республика Алтай — 16

Чеченская Республика — 13

Магаданская область — 11

Республика Крым — 7

Еврейская АО — 6

Курганская область — 4

Сахалинская область — 4

Чукотский АО — 4

Ненецкий АО — 1

Севастополь — 1.