Доктора, лечившего Марию Комиссарову, объявили в розыск. Она сломала позвоночник на ОИ

Глава Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм объявлен в международный розыск по делу о хищении почти 28 млн рублей, полученных за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова пресс-секретаря Басманного суда Ирины Морозовой.

Следствие считает, что Блюм решил незаконно получить деньги с Комиссаровой, получившей перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады-2014 в Сочи, предложив ей заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 млн рублей. Являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы, утверждают в СК.

Комиссарова передала Блюму предусмотренную соглашением сумму. Спортсменка продолжила восстановление в его клинике в Испании, где лечилась до 2016 года. В 2018 году она подала в суд на клинику, так как занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног. В феврале 2019 года Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику доктора Блюма в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тыс. рублей. Спортсменка подала апелляцию на это решение.