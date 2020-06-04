Международная федерация плавания утвердила новый мировой рекорд россиян

Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд, который установили российские спортсмены Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева. Россияне установили рекорд в комбинированной эстафете 4x50 метров в 25-метровом бассейне.
Российский квартет завоевал золотые медали на чемпионате Европы по плаванию, проходившем в Глазго (Шотландия) в декабре 2019 года. Дистанцию спортсмены преодолели за 1 минуту 36,22 секунды.
«FINA и ВФП поздравляют Климента, Владимира, Арину и Марию и их тренеров с утверждением установленного рекорда мира», — говорится на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).
В настоящее время все международные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса. Спортсмены постепенно возобновляют тренировки.
- 4 июня 2020
-
19:56
-
19:29
-
18:13
-
14:44
-
12:38
-
11:00
-
10:36
-
09:41
-
00:35
- 3 июня 2020
-
22:17
-
21:54
-
20:50
-
20:29
-
19:47
-
18:26
-
14:19
-
13:22
-
11:20
-
10:37
-
10:18
-
00:45
-
00:25
- 2 июня 2020
-
23:47
-
23:39
-
21:58
-
21:44
-
20:15
-
17:41
-
15:34
-
14:39
-
10:57
-
10:39
-
06:56
-
00:28
-
00:11