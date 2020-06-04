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Международная федерация плавания утвердила новый мировой рекорд россиян

Международная федерация плавания утвердила новый мировой рекорд россиян
Другие / Водные виды спорта 0

Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд, который установили российские спортсмены Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева. Россияне установили рекорд в комбинированной эстафете 4x50 метров в 25-метровом бассейне.

Российский квартет завоевал золотые медали на чемпионате Европы по плаванию, проходившем в Глазго (Шотландия) в декабре 2019 года. Дистанцию спортсмены преодолели за 1 минуту 36,22 секунды.

«FINA и ВФП поздравляют Климента, Владимира, Арину и Марию и их тренеров с утверждением установленного рекорда мира», — говорится на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

В настоящее время все международные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса. Спортсмены постепенно возобновляют тренировки.

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