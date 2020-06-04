ВФЛА возместит траты на нейтральный статус спортсменам, которые завоюют медали

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) намеревается компенсировать некоторым спортсменам затраты на оформление нейтрального статуса. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, организация вернёт взнос на оформление тем спортсменам, кто завоюет медали на международных соревнованиях.
«Президент ВФЛА Евгений Юрченко после проведённой на днях видеоконференции с комиссией спортсменов ВФЛА вышел с предложением о необходимости компенсирования спортсменам затрат на взнос, назначенный World Athetics, для получения нейтрального статуса. Бюро президиума поддержало инициативу. Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые в 2020 году получат нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса», — говорится в сообщении.
В мае стало известно, что взнос на рассмотрение заявки на получение нейтрального статуса составит $ 250 для спортсменов, чей возраст превышает 20 лет.
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