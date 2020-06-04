Ласицкене обвинила ВФЛА в дискриминации и разжигании неприязни между спортсменами

Российская легкоатлетка трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на инициативу Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) компенсировать ряду спортсменов затраты на получение нейтрального статуса. Пресс-служба ВФЛА сообщила, что организация вернёт спортсменам, завоевавшим медали на международных соревнованиях, взнос за оформление статуса.
«Подобные разделения на «достойных» и «недостойных» спортсменов — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Ещё раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в размере $ 5 млн возникли «благодаря» федерации», — написала Ласицкене в своём «инстаграме».
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