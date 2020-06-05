Сотрудники отстранённой ВФЛА пожаловались на долги перед ними

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не платила зарплаты своим работникам три месяца. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на собственные источники в организации.
Членства в составе World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) ВФЛА лишилась ещё в ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Говорили, что скоро заплатят, но так и не платили, ссылаясь на перестановки в руководстве федерации», — сказал один из опрошенных.
Напомним, в конце февраля член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко стал новым президентом ВФЛА.
«Действительно, у нас были определённые сложности в период март-апрель. В настоящий момент задолженностей перед сотрудниками по заработной плате нет, все выплаты проводятся в срок и в полном объёме», — сказал Юрченко.
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