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Сотрудники отстранённой ВФЛА пожаловались на долги перед ними

Сотрудники отстранённой ВФЛА пожаловались на долги перед ними
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не платила зарплаты своим работникам три месяца. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на собственные источники в организации.

Членства в составе World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) ВФЛА лишилась ещё в ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Говорили, что скоро заплатят, но так и не платили, ссылаясь на перестановки в руководстве федерации», — сказал один из опрошенных.

Напомним, в конце февраля член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко стал новым президентом ВФЛА.

«Действительно, у нас были определённые сложности в период март-апрель. В настоящий момент задолженностей перед сотрудниками по заработной плате нет, все выплаты проводятся в срок и в полном объёме», — сказал Юрченко.

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