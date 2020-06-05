В России за сутки коронавирусом заразилось 8726 человек, отмечено 144 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8726 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 449 834 человека, из которых выздоровело 212 680. Зафиксировано ещё 144 летальных исхода. За всё время скончалось 5528 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1855

Московская область — 762

Санкт-Петербург — 378

Нижегородская область — 330

Свердловская область — 251

Ростовская область — 196

Красноярский край — 173

Смоленская область — 150

Волгоградская область — 128

Воронежская область — 126

Ивановская область — 125

Архангельская область — 125

Республика Дагестан — 124

Орловская область — 121

Республика Башкортостан — 119

Ханты-Мансийский АО — 117

Челябинская область — 108

Новосибирская область — 108

Тульская область — 105

Брянская область — 96

Саратовская область — 96

Ульяновская область — 95

Иркутская область — 95

Республика Тыва — 94

Пензенская область — 90

Самарская область — 89

Калужская область — 87

Курская область — 85

Ставропольский край — 84

Краснодарский край — 83

Чувашская Республика — 80

Карачаево-Черкесская Республика — 76

Астраханская область — 75

Кировская область — 75

Кабардино-Балкарская Республика — 73

Республика Саха (Якутия) — 72

Белгородская область — 71

Рязанская область — 71

Тверская область — 71

Ярославская область — 71

Тамбовская область — 65

Псковская область — 65

Хабаровский край — 65

Липецкая область — 64

Забайкальский край — 64

Оренбургская область — 63

Владимирская область — 58

Алтайский край — 57

Омская область — 55

Ленинградская область — 52

Приморский край — 51

Республика Татарстан — 50

Пермский край — 49

Камчатский край — 49

Республика Бурятия — 48

Мурманская область — 47

Республика Мордовия — 47

Республика Северная Осетия — 46

Ямало-Ненецкий АО — 45

Удмуртская Республика — 43

Новгородская область — 42

Республика Марий Эл — 42

Республика Ингушетия — 40

Тюменская область — 36

Калининградская область — 35

Томская область — 35

Республика Карелия — 28

Кемеровская область — 28

Амурская область — 27

Республика Коми — 25

Республика Адыгея — 25

Республика Хакасия — 25

Костромская область — 20

Вологодская область — 17

Чеченская Республика — 15

Магаданская область — 15

Сахалинская область — 13

Республика Калмыкия — 9

Курганская область — 9

Еврейская АО — 6

Чукотский АО — 6

Республика Крым — 6

Ненецкий АО — 5

Республика Алтай — 2

Севастополь — 2.