В России за сутки коронавирусом заразилось 8726 человек, отмечено 144 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8726 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 449 834 человека, из которых выздоровело 212 680. Зафиксировано ещё 144 летальных исхода. За всё время скончалось 5528 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1855
Московская область — 762
Санкт-Петербург — 378
Нижегородская область — 330
Свердловская область — 251
Ростовская область — 196
Красноярский край — 173
Смоленская область — 150
Волгоградская область — 128
Воронежская область — 126
Ивановская область — 125
Архангельская область — 125
Республика Дагестан — 124
Орловская область — 121
Республика Башкортостан — 119
Ханты-Мансийский АО — 117
Челябинская область — 108
Новосибирская область — 108
Тульская область — 105
Брянская область — 96
Саратовская область — 96
Ульяновская область — 95
Иркутская область — 95
Республика Тыва — 94
Пензенская область — 90
Самарская область — 89
Калужская область — 87
Курская область — 85
Ставропольский край — 84
Краснодарский край — 83
Чувашская Республика — 80
Карачаево-Черкесская Республика — 76
Астраханская область — 75
Кировская область — 75
Кабардино-Балкарская Республика — 73
Республика Саха (Якутия) — 72
Белгородская область — 71
Рязанская область — 71
Тверская область — 71
Ярославская область — 71
Тамбовская область — 65
Псковская область — 65
Хабаровский край — 65
Липецкая область — 64
Забайкальский край — 64
Оренбургская область — 63
Владимирская область — 58
Алтайский край — 57
Омская область — 55
Ленинградская область — 52
Приморский край — 51
Республика Татарстан — 50
Пермский край — 49
Камчатский край — 49
Республика Бурятия — 48
Мурманская область — 47
Республика Мордовия — 47
Республика Северная Осетия — 46
Ямало-Ненецкий АО — 45
Удмуртская Республика — 43
Новгородская область — 42
Республика Марий Эл — 42
Республика Ингушетия — 40
Тюменская область — 36
Калининградская область — 35
Томская область — 35
Республика Карелия — 28
Кемеровская область — 28
Амурская область — 27
Республика Коми — 25
Республика Адыгея — 25
Республика Хакасия — 25
Костромская область — 20
Вологодская область — 17
Чеченская Республика — 15
Магаданская область — 15
Сахалинская область — 13
Республика Калмыкия — 9
Курганская область — 9
Еврейская АО — 6
Чукотский АО — 6
Республика Крым — 6
Ненецкий АО — 5
Республика Алтай — 2
Севастополь — 2.
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