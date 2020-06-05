«Настоящая легенда». Владимир Путин поздравил Татьяну Покровскую с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию Татьяну Покровскую. Сегодня, 5 июня, Покровской исполнилось 70 лет.

«Вас по праву считают настоящей легендой отечественного спорта высших достижений, выдающимся тренером и наставником. За годы творческой, самоотверженной работы Вы воспитали блестящую плеяду олимпийских чемпионок, победительниц других международных соревнований по синхронному плаванию, обогатили замечательные традиции этого красивого, зрелищного вида спорта», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

Покровская с 1998 года возглавляет тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию. Она первый в истории спортивный тренер, удостоенный звания Героя труда Российской Федерации.