Гимнастка Солдатова показала впечатляющий шпагат на перилах моста. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась в своём «инстаграме» новым видео. В коротком ролике показано, как она села на шпагат на перилах моста.

«Включите лето! Хочу во двор, снова пугать соседей на тренировках. И да, мне удобно», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики спортсменки остались впечатлены её гибкостью. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Лайк, если хотел бы быть её соседом».

«Невероятно! Аплодирую!»

«Наша королева, как всегда, в ударе!

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).