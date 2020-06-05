Гимнастка Солдатова показала впечатляющий шпагат на перилах моста. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась в своём «инстаграме» новым видео. В коротком ролике показано, как она села на шпагат на перилах моста.
«Включите лето! Хочу во двор, снова пугать соседей на тренировках. И да, мне удобно», — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Подписчики спортсменки остались впечатлены её гибкостью. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Лайк, если хотел бы быть её соседом».
«Невероятно! Аплодирую!»
«Наша королева, как всегда, в ударе!
22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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