Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова показала впечатляющий шпагат на перилах моста. Видео

Гимнастка Солдатова показала впечатляющий шпагат н
Гимнастка Солдатова показала впечатляющий шпагат на перилах моста. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась в своём «инстаграме» новым видео. В коротком ролике показано, как она села на шпагат на перилах моста.

«Включите лето! Хочу во двор, снова пугать соседей на тренировках. И да, мне удобно», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики спортсменки остались впечатлены её гибкостью. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Лайк, если хотел бы быть её соседом».
«Невероятно! Аплодирую!»
«Наша королева, как всегда, в ударе!

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Гимнастка Солдатова показала сексуальное фото в купальнике и с флагом России
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020