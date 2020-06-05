«Оцени фото от 1 до 10». Гимнастка Солдатова показала стильный снимок с обнажённой спиной

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в «Инстаграме» две стильные фотографии. Спортсменка одета в чёрное, на первом фото она задумчиво смотрит мимо камеры, на втором можно полюбоваться её обнажённой спиной.

«Оцени фото от 1 до 10», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

В комментариях подписчики похвалили фото спортсменки, не ограничиваясь оценкой 10. Один из них даже поставил 1 000 000 000 — миллиард.

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).