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Елена Исинбаева рассказала, зачем накрывалась одеялом на соревнованиях

Елена Исинбаева рассказала, зачем накрывалась одеялом на соревнованиях
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, зачем в ходе соревнований накрывалась одеялом и надевала очки.

«Концентрация на соревнованиях. Зачем я накрываюсь одеялом или полотенцем? Зачем натягиваю кепку глубоко на лоб? Зачем надеваю очки на глаза во время разминки и ожидания своей попытки? Всё это для сохранения концентрации!

Аккредитованные фотографы и операторы имеют право находиться непосредственно на арене спортивного объекта. Во время соревнований имеют право подходить очень близко к спортсменам и вести съёмку на расстоянии нескольких сантиметров. Конечно, это всё очень отвлекает и иногда сбивает.

Но должна сказать, операторы очень внимательно относятся к атлетам и на просьбу отойти чуть дальше обязательно отходят.

Так что умение концентрироваться и собираться в ответственный момент, понимая, что миллионы глаз смотрят на тебя с трибун и через объективы камер, — это большое искусство и тренируемый опыт!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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