«Закипела!» Ляйсан Утяшева объяснила, почему перестала смотреть новости

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, почему она перестала читать новости и решила выпасть из информационного потока.
«Временно перестала смотреть и читать новости… Перебор! Закипела! Хочется иногда выпасть из жёсткого информационного потока. Переключиться на что-то другое.
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Мой топчик сейчас.
1. Если с детьми, то это сказки Владимира Сутеева. Мультики «Мишки Ми-ми-мишки» и «Фиксики».
2. Начали смотреть сериал «Корона». Красивый сериал…
3. И для души — Animal planet, Natgeowild. «В мире животных» (старые выпуски, с любимым Николаем Дроздовым. Он прекрасен!)
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Но если честно, хочется в лес с друзьями и семьёй, с палатками и песнями под гитару. И костёр… Или в горы… на Камчатку, мы собирались этим летом… Какие у вас были планы?» — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Ляйсан Утяшевой.
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