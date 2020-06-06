«Что может быть лучше?» Севастьянова опубликовала сексуальное фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала фотографию в купальнике.

«Что может быть лучше», — подписала фото Севастьянова.

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Напомним, 24-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее Севастьянова рассказала, что не любит русский менталитет.

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