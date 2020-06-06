Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Что может быть лучше?» Севастьянова опубликовала сексуальное фото в купальнике

«Что может быть лучше?» Севастьянова опубликовала сексуальное фото в купальнике
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала фотографию в купальнике.

«Что может быть лучше», — подписала фото Севастьянова.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки

Напомним, 24-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее Севастьянова рассказала, что не любит русский менталитет.

Также посмотрите видео, как голландские гимнастки «зажгли» прямо в самолёте.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020