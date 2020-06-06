Гимнастка Барсукова опередила Солдатову в голосовании за лучшего «Умирающего лебедя»

По итогам голосования в «Фейсбуке» за лучшее исполнение номера с мячом «Умирающий лебедь» гимнастка Юлия Барсукова, в 21 год выигравшая с ним многоборье на Олимпиаде в Сиднее-2000, опередила 22-летнюю Александру Солдатову, набрав 55% голосов. В опросе участвовали читатели немецкого паблика Rhythmic Gymnastics. Общее число проголосовавших — около 1800 человек.

Голосования за лучшего «Умирающего лебедя» Фото: Rhythmic Gymnastics

За исполнение номера «Умирающий лебедь» Барсуковой в своё время дали прозвище Мисс Большой Театр. Это произошло во время выступления Юлии вместе со звёздами Большого театра. Барсукова завершила карьеру в 2000 году в статусе олимпийской чемпионки, чемпионки мира и трёхкратной победительницы чемпионатов Европы. Солдатова — четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы.