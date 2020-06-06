В России за сутки коронавирусом заразилось 8855 человек, отмечено 197 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8855 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 458 689 человек, из которых выздоровело 221 388. Зафиксировано ещё 197 летальных исходов. За всё время скончалось 5725 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1992
Московская область — 758
Санкт-Петербург — 347
Нижегородская область — 321
Свердловская область — 249
Ростовская область — 212
Красноярский край — 168
Республика Дагестан — 156
Ивановская область — 130
Челябинская область — 128
Ханты-Мансийский АО — 127
Архангельская область — 125
Волгоградская область — 125
Орловская область — 111
Ульяновская область — 109
Тульская область — 107
Новосибирская область — 107
Воронежская область — 106
Республика Башкортостан — 105
Самарская область — 104
Саратовская область — 98
Республика Тыва — 98
Брянская область — 95
Смоленская область — 95
Тверская область — 87
Ставропольский край — 87
Пензенская область — 86
Чувашская Республика — 84
Краснодарский край — 81
Омская область — 81
Кировская область — 79
Забайкальский край — 77
Ярославская область — 75
Карачаево-Черкесия — 75
Белгородская область — 74
Калужская область — 74
Кабардино-Балкария — 73
Республика Саха (Якутия) — 73
Иркутская область — 71
Хабаровский край — 70
Курская область — 68
Рязанская область — 68
Липецкая область — 64
Тамбовская область — 64
Оренбургская область — 63
Алтайский край — 63
Астраханская область — 61
Владимирская область — 60
Пермский край — 56
Республика Татарстан — 52
Республика Бурятия — 52
Камчатский край — 52
Ленинградская область — 51
Приморский край — 51
Мурманская область — 50
Новгородская область — 46
Республика Северная Осетия — 44
Республика Марий Эл — 44
Ямало-Ненецкий АО — 42
Амурская область — 42
Республика Мордовия — 40
Республика Ингушетия — 39
Удмуртская Республика — 39
Тюменская область — 39
Республика Коми — 38
Калининградская область — 36
Томская область — 36
Республика Адыгея — 33
Псковская область — 32
Магаданская область — 27
Костромская область — 26
Республика Карелия — 25
Вологодская область — 21
Чеченская Республика — 20
Кемеровская область — 19
Республика Калмыкия — 13
Курганская область — 12
Сахалинская область — 10
Республика Хакасия — 9
Республика Крым — 8
Республика Алтай — 7
Еврейская АО — 7
Чукотский АО — 5
Севастополь — 1
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