В России за сутки коронавирусом заразилось 8855 человек, отмечено 197 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8855 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 458 689 человек, из которых выздоровело 221 388. Зафиксировано ещё 197 летальных исходов. За всё время скончалось 5725 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 1992

Московская область — 758

Санкт-Петербург — 347

Нижегородская область — 321

Свердловская область — 249

Ростовская область — 212

Красноярский край — 168

Республика Дагестан — 156

Ивановская область — 130

Челябинская область — 128

Ханты-Мансийский АО — 127

Архангельская область — 125

Волгоградская область — 125

Орловская область — 111

Ульяновская область — 109

Тульская область — 107

Новосибирская область — 107

Воронежская область — 106

Республика Башкортостан — 105

Самарская область — 104

Саратовская область — 98

Республика Тыва — 98

Брянская область — 95

Смоленская область — 95

Тверская область — 87

Ставропольский край — 87

Пензенская область — 86

Чувашская Республика — 84

Краснодарский край — 81

Омская область — 81

Кировская область — 79

Забайкальский край — 77

Ярославская область — 75

Карачаево-Черкесия — 75

Белгородская область — 74

Калужская область — 74

Кабардино-Балкария — 73

Республика Саха (Якутия) — 73

Иркутская область — 71

Хабаровский край — 70

Курская область — 68

Рязанская область — 68

Липецкая область — 64

Тамбовская область — 64

Оренбургская область — 63

Алтайский край — 63

Астраханская область — 61

Владимирская область — 60

Пермский край — 56

Республика Татарстан — 52

Республика Бурятия — 52

Камчатский край — 52

Ленинградская область — 51

Приморский край — 51

Мурманская область — 50

Новгородская область — 46

Республика Северная Осетия — 44

Республика Марий Эл — 44

Ямало-Ненецкий АО — 42

Амурская область — 42

Республика Мордовия — 40

Республика Ингушетия — 39

Удмуртская Республика — 39

Тюменская область — 39

Республика Коми — 38

Калининградская область — 36

Томская область — 36

Республика Адыгея — 33

Псковская область — 32

Магаданская область — 27

Костромская область — 26

Республика Карелия — 25

Вологодская область — 21

Чеченская Республика — 20

Кемеровская область — 19

Республика Калмыкия — 13

Курганская область — 12

Сахалинская область — 10

Республика Хакасия — 9

Республика Крым — 8

Республика Алтай — 7

Еврейская АО — 7

Чукотский АО — 5

Севастополь — 1