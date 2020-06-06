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Клишина поделилась эмоциями от посещения зоопарка во Флориде

Клишина поделилась эмоциями от посещения зоопарка во Флориде
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Дарья Клишина побывала в зоопарке Gulf Breeze в штате Флорида, расположенном рядом с берегом Мексиканского залива.

«Очень люблю животных! Друзья, напишите, в каком зоопарке стоит побывать», — написала Клишина в своём «инстаграме». Интересно, что на английском её вопрос звучит иначе: «В каком зоопарке вы хотели бы побывать снова?». Подписчики посоветовали Клишиной посетить зоопарки в Сан-Диего (США) и Сингапуре, а также побывать на сафари в Южной Африке.

Посмотреть все фото и видео из зоопарка можно в «инстаграме» Клишиной

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

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