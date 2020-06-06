Ефимова опубликовала фото в красивом купальнике у подножия водопада

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фотографию в купальнике, сделанную у подножия водопада Бёрни в Калифорнии, США.



«Природа Калифорнии продолжает поражать», — написала Ефимова.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ефимовой.

Россиянка проводит карантин, вызанный пандемией коронавируса, в Лос-Анджелесе и недавно переехала в дом с бассейном. Ранее спортсменка призналась, что ей нравится жить в США.



Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).