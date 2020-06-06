Владимир Путин считает, что спортсменов можно было изолировать на базах, а не дома

Президент России Владимир Путин на прошедшей в режиме видеосвязи встрече с деятелями культуры высказал мнение, что спортсмены могли бы продолжать тренировки в условиях карантина на олимпийских базах вместо домашней самоизоляции.

«Ну чего держать их было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах? Они спокойно могли бы продолжать там тренировки», — приводит слова Путина ТАСС.

По мнению президента, спортсмены могли бы «сидеть на сборах в закрытых помещениях, на закрытых базах и там в условиях карантина заниматься тренировками».

Все тренировочные базы на территории страны в конце марта были закрыты Министерством спорта из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись 25 мая подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое».