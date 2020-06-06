Легкоатлетка Семеня и её жена намекнули, что станут родителями

Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня в социальных сетях разместила несколько постов, намекающих, что вскоре в её семье появится ребёнок. Легкоатлетка опубликовала фотографии маленьких кроссовок, боди, а затем открытку, которую обычно дарят, поздравляя с новорождённым.
Семеня в 2015 году узаконила отношения со своей подругой Виолет Расебойе. Кто из них ждёт ребёнка, появится ли малыш в семье другим способом, а также пол новорождённого, не уточняется.
Подписчики в социальных сетях спешат поздравить пару с первенцем, хотя ни Семеня, ни Расебойе ещё не подтвердили эту новость.
Фото можно посмотреть на странице Кастер Семени в «Инстаграме».
По новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, Семеня должна будет снизить повышенный уровень тестостерона, если хочет участвовать в соревнованиях. Спортсменка считает это дискриминацией.
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