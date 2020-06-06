Олег Матыцин: нужно сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что расходы из государственного бюджета на профессиональный спорт будут постепенно сокращаться.

«Задача федераций не только развитие профессионального спорта, а это, прежде всего, задача развития спорта на региональном уровне, развитие детского спорта, подготовка резерва, конечно же, выступление сборных команд и, конечно же, значительный элемент занимает в деятельности многих федераций, это профессиональный спорт.

Это не то, что курс взят на сокращение, просто жизнь нам диктует сегодня иные модели поведения. И, конечно же, приоритеты в социальной политике, они скорректированы или будут скорректированы в связи с той ситуацией, которая происходит сейчас. И экономика страны испытывает очень серьёзное напряжение, и, повторяю, главным становится защита интересов граждан и тех государственных учреждений, образовательных организаций, рынка труда, которые вообще обеспечивают жизнедеятельность нашей страны.

Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны Министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие, и это, кстати, является одним из главных направлений развития стратегии, потому что мы понимаем, профессиональный спорт, он активно развивается, активно формируется, и значительно влияет, в том числе, на, скажем так, эмоциональный или социальный климат в обществе.

Но надо очень серьёзно подойти к реструктуризации экономической модели профессионального спорта. Нужно искать модели взаимодействия с бизнес-сообществом и, конечно, постепенно минимизировать или сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт. Это было одним из поручений президента Российской Федерации. Ну, повторяю, сегодняшний кризис, связанный с пандемией, он, наверное, еще более сделает активным этот процесс формирования новых моделей», — приводит слова Матыцина Радио «Маяк».