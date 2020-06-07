Антон Чупков: на защиту моего тренера никто не встал, его просто попросили покинуть базу

Призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и действующий рекордсмен мира в плавании брассом россиянин Антон Чупков прокомментировал ситуацию с нарушением санитарных правил, из-за чего его тренер Александр Немтырев вынужден был покинуть базу «Озеро Круглое».
«Ситуация вышла некрасивая. Конечно, это огромная потеря для меня. Всё-таки с тренером мы работаем один на один, и сейчас, после двухмесячного перерыва, начинается всё заново — вся техника, вся работа. И он и я расстроены. Жду, когда в Москве откроется бассейн, и если это случится, то я уеду с базы, чтобы спокойно продолжить свою подготовку.
Была ли возможность оставить тренера на базе? Этим вопросом в федерации, как мне кажется, никто и не занимался. На защиту его никто не встал. Может, потому, что никому об этом не доложили. Тренера просто попросили покинуть базу.
Пловцы живут в гостинице на пятом этаже, лифты не работают. Моему тренеру меньше чем через неделю исполняется 69 лет, у нас таких тренеров большинство. И если кто-то из них не по той лестнице спустился и заметил это, то как ему потом обратно на пятый этаж подниматься? Он спустился не по той лестнице, по которой мы обычно ходим. Там, видимо, нельзя было ходить», — приводит слова Чупкова ТАСС.
Пловцы сборной России возобновили тренировки на базе «Озеро Круглое» 2 июня.
- 7 июня 2020
-
00:50
-
00:14
- 6 июня 2020
-
23:55
-
21:46
-
21:29
-
21:18
-
20:07
-
19:30
-
19:05
-
17:23
-
17:04
-
15:20
-
11:22
-
09:45
-
04:12
-
00:49
- 5 июня 2020
-
23:18
-
20:53
-
19:37
-
19:01
-
17:33
-
15:49
-
14:19
-
12:21
-
10:58
-
10:36
-
09:22
-
07:17
- 4 июня 2020
-
20:49
-
20:42
-
19:56
-
19:29
-
18:13
-
14:44
-
12:38