Антон Чупков: на защиту моего тренера никто не встал, его просто попросили покинуть базу

Призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и действующий рекордсмен мира в плавании брассом россиянин Антон Чупков прокомментировал ситуацию с нарушением санитарных правил, из-за чего его тренер Александр Немтырев вынужден был покинуть базу «Озеро Круглое».

«Ситуация вышла некрасивая. Конечно, это огромная потеря для меня. Всё-таки с тренером мы работаем один на один, и сейчас, после двухмесячного перерыва, начинается всё заново — вся техника, вся работа. И он и я расстроены. Жду, когда в Москве откроется бассейн, и если это случится, то я уеду с базы, чтобы спокойно продолжить свою подготовку.

Была ли возможность оставить тренера на базе? Этим вопросом в федерации, как мне кажется, никто и не занимался. На защиту его никто не встал. Может, потому, что никому об этом не доложили. Тренера просто попросили покинуть базу.

Пловцы живут в гостинице на пятом этаже, лифты не работают. Моему тренеру меньше чем через неделю исполняется 69 лет, у нас таких тренеров большинство. И если кто-то из них не по той лестнице спустился и заметил это, то как ему потом обратно на пятый этаж подниматься? Он спустился не по той лестнице, по которой мы обычно ходим. Там, видимо, нельзя было ходить», — приводит слова Чупкова ТАСС.

Пловцы сборной России возобновили тренировки на базе «Озеро Круглое» 2 июня.