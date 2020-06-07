Источник: у Семени и её жены несколько месяцев назад родилась девочка

В семье двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР Кастер Семени и её жены Виолет Расебойе несколько месяцев назад появилась новорождённая девочка, которую назвали Орой, сообщает южноафриканское издание Daily Sun со ссылкой на свои источники. Виолет в последнее время называет себя не иначе, как «мама Оры».

Именно с этим событием связаны посты Семени в социальных сетях. Легкоатлетка опубликовала фотографии маленьких кроссовок, боди, а также открытку, которую обычно дарят, поздравляя с новорождённым.

Семеня, у которой повышен уровень тестостерона, в 2015 году вступила в однополый брак со своей подругой. По новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, Кастер сможет участвовать в соревнованиях только если пройдёт гормональную терапию для снижения уровня тестостерона. Спортсменка считает это дискриминацией.