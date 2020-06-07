Данченко: можно сойти с ума и впасть в депрессию, думая о CAS и переносе Олимпиады

Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, призналась, что боится впасть в депрессию, если будет постоянно думать об итогах разбирательства между ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).



«Тут и правда можно с ума сойти и впасть в депрессию, если обо всём этом думать одновременно — и о CAS, и о переносе Игр. Надо идти шаг за шагом. Будем держать себя в форме — психологической и физической — и ждать решения CAS. После него уже будет более-менее понятно, едем на Олимпиаду или нет, как едем, каким составом», – сказала Данченко.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. ВАДА отстранило Россию от крупных международных соревнований на 4 года, разрешив соревноваться лишь чистым спортсменам в нейтральном статусе. Это решение должно быть подтверждено CAS.