В России за сутки коронавирусом заразилось 8984 человека, отмечено 134 летальных исхода

В России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за сутки на 8984 человека, сообщает «стопкоронавирус.рф». В настоящий момент общее число заболевших составляет 467 673 человека, из которых выздоровело 226 731. Зафиксировано ещё 134 летальных исхода. За всё время скончалось 5859 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 1956

Московская область — 754

Санкт-Петербург — 340

Нижегородская область — 317

Свердловская область — 240

Ростовская область — 201

Иркутская область — 179

Красноярский край — 165

Воронежская область — 139

Ивановская область — 128

Архангельская область — 122

Волгоградская область — 119

Республика Тыва — 118

Тульская область — 115

Республика Дагестан — 115

Челябинская область — 115

Ханты-Мансийский АО — 115

Смоленская область — 112

Саратовская область — 112

Орловская область — 110

Новосибирская область — 105

Пензенская область — 98

Республика Башкортостан — 96

Брянская область — 95

Ульяновская область — 94

Тверская область — 93

Ставропольский край — 89

Самарская область — 88

Краснодарский край — 87

Калужская область — 80

Чувашская Республика — 80

Республика Саха (Якутия) — 78

Курская область — 76

Кабардино-Балкария — 76

Карачаево-Черкесия — 75

Рязанская область — 73

Ямало-Ненецкий АО — 73

Забайкальский край — 73

Белгородская область — 71

Ярославская область — 70

Псковская область — 69

Хабаровский край — 69

Тамбовская область — 68

Пермский край — 68

Оренбургская область — 64

Алтайский край — 64

Владимирская область — 63

Приморский край — 62

Липецкая область — 61

Кировская область — 61

Астраханская область — 60

Мурманская область — 58

Республика Татарстан — 54

Томская область — 54

Республика Бурятия — 52

Ленинградская область — 51

Республика Мордовия — 47

Республика Коми — 46

Амурская область — 45

Новгородская область — 42

Республика Северная Осетия — 42

Республика Марий Эл — 42

Омская область — 42

Республика Карелия — 41

Калининградская область — 40

Камчатский край — 40

Кемеровская область — 36

Республика Ингушетия — 35

Тюменрская область — 35

Удмуртская Республика — 32

Республика Адыгея — 30

Вологодская область — 28

Республика Калмыкия — 19

Чеченская Республика — 19

Сахалинская область — 18

Республика Хакасия — 17

Магаданская область — 14

Костромская область — 13

Республика Крым — 11

Респубика Алтай — 9

Курганская область — 8

Еврейская АО — 7

Чукотский АО — 4

Севастополь — 2.