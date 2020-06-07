В России за сутки коронавирусом заразилось 8984 человека, отмечено 134 летальных исхода

В России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за сутки на 8984 человека, сообщает «стопкоронавирус.рф». В настоящий момент общее число заболевших составляет 467 673 человека, из которых выздоровело 226 731. Зафиксировано ещё 134 летальных исхода. За всё время скончалось 5859 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1956
Московская область — 754
Санкт-Петербург — 340
Нижегородская область — 317
Свердловская область — 240
Ростовская область — 201
Иркутская область — 179
Красноярский край — 165
Воронежская область — 139
Ивановская область — 128
Архангельская область — 122
Волгоградская область — 119
Республика Тыва — 118
Тульская область — 115
Республика Дагестан — 115
Челябинская область — 115
Ханты-Мансийский АО — 115
Смоленская область — 112
Саратовская область — 112
Орловская область — 110
Новосибирская область — 105
Пензенская область — 98
Республика Башкортостан — 96
Брянская область — 95
Ульяновская область — 94
Тверская область — 93
Ставропольский край — 89
Самарская область — 88
Краснодарский край — 87
Калужская область — 80
Чувашская Республика — 80
Республика Саха (Якутия) — 78
Курская область — 76
Кабардино-Балкария — 76
Карачаево-Черкесия — 75
Рязанская область — 73
Ямало-Ненецкий АО — 73
Забайкальский край — 73
Белгородская область — 71
Ярославская область — 70
Псковская область — 69
Хабаровский край — 69
Тамбовская область — 68
Пермский край — 68
Оренбургская область — 64
Алтайский край — 64
Владимирская область — 63
Приморский край — 62
Липецкая область — 61
Кировская область — 61
Астраханская область — 60
Мурманская область — 58
Республика Татарстан — 54
Томская область — 54
Республика Бурятия — 52
Ленинградская область — 51
Республика Мордовия — 47
Республика Коми — 46
Амурская область — 45
Новгородская область — 42
Республика Северная Осетия — 42
Республика Марий Эл — 42
Омская область — 42
Республика Карелия — 41
Калининградская область — 40
Камчатский край — 40
Кемеровская область — 36
Республика Ингушетия — 35
Тюменрская область — 35
Удмуртская Республика — 32
Республика Адыгея — 30
Вологодская область — 28
Республика Калмыкия — 19
Чеченская Республика — 19
Сахалинская область — 18
Республика Хакасия — 17
Магаданская область — 14
Костромская область — 13
Республика Крым — 11
Респубика Алтай — 9
Курганская область — 8
Еврейская АО — 7
Чукотский АО — 4
Севастополь — 2.
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