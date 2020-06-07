Сундбю лишился стипендии НОК Норвегии и доступа к центру олимпийской подготовки

Двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю лишился стипендии Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии. Кроме того, Сундбю теперь не может работать в центре олимпийской подготовки.



«То, что Мартин не получал нашу стипендию, правда. Основная причина в том, что он больше не входит в национальную сборную, а мы работаем только с членами главной команды. Именно поэтому он не получил стипендию», — заявил менеджер по зимним видам спорта НОК Норвегии Хельге Бартнес.



Сундбю не вошёл в состав сборной на новый сезон и тренируется самостоятельно. При этом участие Мартина в Олимпиаде в Пекине 2022 года не исключено. Он намерен пробиться в состав и выступить на этих Играх.

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