Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сундбю лишился стипендии НОК Норвегии и доступа к центру олимпийской подготовки

Сундбю лишился стипендии НОК Норвегии и доступа к центру олимпийской подготовки
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю лишился стипендии Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии. Кроме того, Сундбю теперь не может работать в центре олимпийской подготовки.

«То, что Мартин не получал нашу стипендию, правда. Основная причина в том, что он больше не входит в национальную сборную, а мы работаем только с членами главной команды. Именно поэтому он не получил стипендию», — заявил менеджер по зимним видам спорта НОК Норвегии Хельге Бартнес.

Сундбю не вошёл в состав сборной на новый сезон и тренируется самостоятельно. При этом участие Мартина в Олимпиаде в Пекине 2022 года не исключено. Он намерен пробиться в состав и выступить на этих Играх.

Сундбю — о непопадании в сборную: как будто жена уходит после 30 лет брака
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020