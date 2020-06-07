Гоги Когуашвили: отбор на Олимпийские игры в Токио начнётся с чистого листа

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал, что квалификационный отбор кандидатов в команду на участие в Олимпийских играх в Токио начнётся сначала.

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада была перенесена на 2021 год.

«При всём уважении к лидерам своих весовых категорий и их достижениям, могу сказать, что всё сейчас начинается с чистого листа. До Игр в Токио остаётся ещё больше года, и каждый из спортсменов вправе доказать, что способен победить. Достижения уважаем, но рады сильной конкуренции», — приводит слова Когуашвили РИА «Новости».

На чемпионате мира 2019 года в Казахстане россияне завоевали олимпийские лицензии в трёх из шести олимпийских весовых категорий.