В США застрелили бывшего игрока НФЛ Колдуэлла
Бывшего игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Ричи Колдуэлла застрелили в Тампе (штат Флорида, США). Об этом информирует TMZ.
Сообщается, что 41-летнего Колдуэлла убили 6 июня. Девушка спортсмена рассказала, что его заманили в засаду двое. Вооружённые преступники выскочили из кустов и попытались ограбить его. Колдуэлла ранили в руку и грудь, и травмы оказались настолько серьёзными, что он скончался в машине скорой помощи, которая везла его в больницу.
Колдуэлл был выбран на драфте НФЛ 2002 года во втором раунде под 48-м номером. В лиге спортсмен выступал за «Сан-Диего Чарджерс» (ныне «Лос-Анджелес Чарджерс»), «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Вашингтон Редскинз» и «Сент-Луис Рэмс» (ныне «Лос-Анджелес Рэмс»).
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